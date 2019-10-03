На матче «Нижнего Новгорода» с «Пармой» разыграют автомобиль

Послезавтра, 5 октября, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своей площадке проведёт первый матч очередного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его соперником станет «Парма». В официальном «твиттере» клуба сообщили, что среди болельщиков будет разыгран автомобиль, который достанется тому, кто победит в конкурсе костюмов.

«На матче «Нижний Новгород» — «Парма» мы разыграем автомобиль. И это не шутка. Нужно просто прийти на игру в крутейшем прикиде из 90-х. Автор лучшего костюма в большом перерыве заберёт ключи от своей ласточки», — сказано в сообщении, к которому прикреплён забавный видеоролик.

Посмотреть видеоролик можно в «Твиттере».

29 сентября «Нижний Новгород» обыграл «Легию» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА и вышел в групповой этап.