Ватутин признал, что раскрытие бюджета приносит ЦСКА проблемы

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин недоволен тем, что российским клубам, участвующим в Единой лиге ВТБ, приходится раскрывать бюджеты. В сентября клубы, участвующие в турнире, в пятый раз опубликовали свои бюджеты.
«На мой взгляд, выставление бюджетов напоказ — чисто российское развлечение, которое для ЦСКА ничего, кроме проблем, не несёт. Весь континент считает деньги в нашем кармане, старательно прикрывая собственный. Ни один национальный чемпионат, а также Евролига не планируют этого делать.
Здесь неправильно проводить сравнения: мы работаем в разных странах, экономиках, налоговых системах. В конце концов, разные климаты, а это тоже важный фактор. Имея два одинаковых предложения, одно из Москвы, другое из условной Барселоны, 95% игроков выберут Каталонию. Меньше перелётов, лучше климат, больше солнца и так далее.
Тот же Родригес по-дружески недавно подколол наших, пожелав приятного полёта в Красноярск и сообщив, что находится в автобусе на пути из Милана в Тревизо на первую игру чемпионата Италии», — цитируют Ватутина «Известия».
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