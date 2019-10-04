«Панатинаикос», «Бавария» и «Реал» одержали победы в Евролиге

В регулярном чемпионате Евролиги состоялись очередные матчи. В первом туре победы одержали «Панатинаикос», «Бавария» и мадридский «Реал».
«Панатинаикос» на своей площадке обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 87:82. После неудачной первой четверти греческие баскетболисты обеспечили себе большое преимущество к заключительной 10-минутке. В итоге сербам удалось лишь сократить отставание в счёте. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джеймс Гист, набравший 22 очка.
«Бавария» на своей площадке нанесла поражение «Милано» со счётом 78:64. Лёгкий форвард мюнхенцев Владимир Лулич набрал 18 очков и стал самым результативным игроком матча. В составе «Милано» лучшим был Луис Скола, набравший 17 очков. Экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес набрал 14 баллов.
В центральном матче дня «Реал» в тяжёлом поединке одолел «Фенербахче» со счётом 81:77. Форвард мадридцев Джеффри Тэйлор набрал 19 очков, защитник «Фенера» Нандо де Коло, выступавший ранее за ЦСКА, завершил матч с 22 баллами.
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