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«Панатинаикос», «Бавария» и «Реал» одержали победы в Евролиге

«Панатинаикос», «Бавария» и «Реал» одержали победы в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В регулярном чемпионате Евролиги состоялись очередные матчи. В первом туре победы одержали «Панатинаикос», «Бавария» и мадридский «Реал».

«Панатинаикос» на своей площадке обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 87:82. После неудачной первой четверти греческие баскетболисты обеспечили себе большое преимущество к заключительной 10-минутке. В итоге сербам удалось лишь сократить отставание в счёте. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джеймс Гист, набравший 22 очка.

«Бавария» на своей площадке нанесла поражение «Милано» со счётом 78:64. Лёгкий форвард мюнхенцев Владимир Лулич набрал 18 очков и стал самым результативным игроком матча. В составе «Милано» лучшим был Луис Скола, набравший 17 очков. Экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес набрал 14 баллов.

В центральном матче дня «Реал» в тяжёлом поединке одолел «Фенербахче» со счётом 81:77. Форвард мадридцев Джеффри Тэйлор набрал 19 очков, защитник «Фенера» Нандо де Коло, выступавший ранее за ЦСКА, завершил матч с 22 баллами.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
81 : 77
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Тэйлор - 19, Randolph - 15, Кампаццо - 14, Фернандес - 10, Микки - 9, Tavares Da Veiga - 8, Дек - 4, Льюль - 2, Козёр, Лапровиттола, Рейес, Garuba Alari
Фенербахче: де Коло - 22, Деррик Уильямс - 19, Kalinić - 13, Махмутоглу - 8, Слукас - 5, Мухаммед - 4, Штимац - 4, Düverioğlu - 2, Вестерманн, Биберович, Джандан, Датоме
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2019, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
78 : 64
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария: Лучич - 18, Đedović - 16, Lô - 12, Нельсон - 9, Монро - 6, Ципсер - 6, Barthel - 4, Копонен - 3, Радошевич - 3, Лессор - 1, Кинг, Флаккадори
Олимпия Милан: Скола - 17, Родригес - 14, Делла Валле - 10, Мэк - 6, Тарчевски - 6, Biligha - 4, Roll - 2, Уайт - 2, Брукс - 2, Чинчиарини - 1, Мораскини, Burns
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2019, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 82
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Calathes - 21, Томас - 18, Райс - 12, Фредетт - 11, Papagiannis - 8, Митоглу - 6, Vougioukas - 4, Johnson - 3, Папапетру - 2, Уайли - 2, Браун, Бентил
Црвена Звезда: Gist - 22, Бэрон - 15, Перпероглу - 15, Дженкинс - 8, Добрич - 6, Brown - 5, Браун - 3, Давидовац - 3, Охо - 2, Чович, Лазич
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