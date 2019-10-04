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Астахов: потенциал «Химок» виден невооружённым глазом

Астахов: потенциал «Химок» виден невооружённым глазом
Баскетбол / Евролига 0

Гендиректор «Химок» Павел Астахов прокомментировал старт подмосковного клуба в Евролиге. В первом туре «Химки» победили «Маккаби» со счётом 89:83.

«Могли победить более уверенно. Потенциал команды виден невооружённым глазом. Доволен, конечно, что начали сезон с победы.

Швед уже полностью восстановился – травма его не беспокоит. Физически он в конце подустал, но он будет прибавлять в этом компоненте, я в этом уверен.

Также хотел бы отметить Букера, Йеребко поначалу терялся в европейском баскетболе, он же из НБА впервые приехал, но тоже будет прогрессировать», — цитирует Астахова ТАСС.

«Химки» к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в 8 очков. В третьей четверти «Химки» оторвались ещё на 6 очков, но заключительная десятиминутка получилась нервной. Гости сумели сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка. Энтони Гилл завершил матч с 18 очками, а Янис Тима — с 17. Новичок команды, бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Юнас Йеребко набрал 14 баллов.

В составе «Маккаби» самым результативным стал центровой Тарик Блэк, набравший 17 очков.

22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Маккаби» в Евролиге
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