Чирлидерши-близнецы, Капитан Америка и гипноз «Маккаби». Фото победы «Химок»

3 октября в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» «Химки» с победы стартовали в регулярном чемпионате Евролиги. В матче первого тура подмосковный клуб на своей площадке переиграл «Маккаби», встреча завершилась со счётом 89:83.
«Химки» к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в 8 очков. В третьей четверти «Химки» оторвались ещё на 6 очков, но заключительная десятиминутка получилась нервной. Гости сумели сократить отставание.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка. Энтони Гилл завершил матч с 18 очками, а Янис Тима — с 17. Новичок команды, бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Юнас Йеребко набрал 14 баллов.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Маккаби» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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