Олимпийский чемпион допустил, что «Химки» выйдут в «Финал четырёх» Евролиги

Олимпийский чемпион и бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов предположил, что баскетбольный клуб «Химки» в состоянии выйти в полуфинал Евролиги. Перед сезоном «Химки» серьёзно усилились, подписав контракты с Джереми Эвансом, Стефаном Йовичем, Крисом Крамером, Дайрисом Бертансом, Юнасом Йеребко, Сергеем Карасёвым и Тимофеем Мозговым.
«По первым играм сезона не вполне понятно, что мы увидим. Потенциал у команды есть, имена собраны звучные. Но многое будет зависеть от того, как Римас Куртинайтис распределит время и роли на площадке. Это тоже может быть команда уровня «Финала четырёх», я считаю.
У «Химок» в заявке первой команды 17 игроков? Хорошо живут, что скажешь. Большинство команд Евролиги позавидуют таким возможностям. Это как раз и сделано для сбалансированности команды — чтобы результаты сочетались с расходами и амбициями клуба», — приводит слова Тараканова «Команда России».
Вчера, 3 октября, «Химки» в первом матче сезона Евролиги победили «Маккаби» (Тель-Авив) со счётом 89:83.
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