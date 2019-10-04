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Олимпийский чемпион допустил, что «Химки» выйдут в «Финал четырёх» Евролиги

Олимпийский чемпион допустил, что «Химки» выйдут в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Олимпийский чемпион и бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов предположил, что баскетбольный клуб «Химки» в состоянии выйти в полуфинал Евролиги. Перед сезоном «Химки» серьёзно усилились, подписав контракты с Джереми Эвансом, Стефаном Йовичем, Крисом Крамером, Дайрисом Бертансом, Юнасом Йеребко, Сергеем Карасёвым и Тимофеем Мозговым.

«По первым играм сезона не вполне понятно, что мы увидим. Потенциал у команды есть, имена собраны звучные. Но многое будет зависеть от того, как Римас Куртинайтис распределит время и роли на площадке. Это тоже может быть команда уровня «Финала четырёх», я считаю.

У «Химок» в заявке первой команды 17 игроков? Хорошо живут, что скажешь. Большинство команд Евролиги позавидуют таким возможностям. Это как раз и сделано для сбалансированности команды — чтобы результаты сочетались с расходами и амбициями клуба», — приводит слова Тараканова «Команда России».

Вчера, 3 октября, «Химки» в первом матче сезона Евролиги победили «Маккаби» (Тель-Авив) со счётом 89:83.

22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Маккаби» в Евролиге
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