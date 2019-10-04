«Хьюстон» выиграл у «Клипперс» в предсезонном матче НБА на Гавайях

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче, состоявшемся в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча прошла в Гонолулу.

«Хьюстон» с самого начала захватил инициативу и выиграл первую четверть со счётом 31:22. В дальнейшем его отрыв лишь увеличивался, хотя в ходе второй четверти «Клипперс» удалось ненадолго выйти вперёд. Однако «Рокетс» выиграли все десятиминутки, кроме последней, и одержали победу со счётом 109:96.

Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден из «Хьюстона», на счету которого 37 очков, 7 подборов и 7 передач.

НБА. Предсезонные матчи

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 96:109 (22:31, 18:26, 25:32, 31:20)

Следующий матч «Хьюстон» сыграет 8 октября с «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» 10 октября сразятся с «Денвер Наггетс».