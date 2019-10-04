Леброн поможет ФК «Ливерпуль» продавать футболки
Трёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», и легендарная теннисистка Серена Уильямс помогут футбольному клубу «Ливерпуль» в продвижении атрибутики, сообщает Mirror.
Сообщается, что «Ливерпуль» готов заключить контракт с тем же брендом, у которого есть соглашение с Джеймсом. После этого сотрудничество станет возможным.
Ранее Леброн заявлял, что болеет за «Ливерпуль». Баскетболист является миноритарным акционером клуба.
В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» одержал победу в Лиге чемпионов, победив в финальном матче «Тоттенхэм» со счётом 2:0. В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа не смогли взять титул, уступив «Манчестер Сити», но после семи туров сезона-2019/20 занимают первое место в таблице.
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