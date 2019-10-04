Ватутин сумел найти позитив в поражении ЦСКА от «Енисея»

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение, которые «армейцы» неожиданно потерпели в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, состоявшемся 28 сентября. «Енисей» на своей площадке победил ЦСКА со счётом 80:71.

«Никто не собирается шарахаться и паниковать по поводу возможных неудач. Это касается и недавнего матча в Красноярске. Во всём надо стараться искать позитив, и для Единой лиги в целом поражение ЦСКА в первом матче — отличное промо. Это как минимум означает, что турнир ждут непредсказуемые результаты.

Соперники и в Единой лиге, и в Евролиге усилились, и это очень хорошо для нас, конкуренция — лучшая среда для собственного роста. Я уверен, что мы преодолеем все сложности», — приводят слова Ватутина «Известия».

Во втором матче Единой лиги ВТБ, состоявшемся 30 сентября, ЦСКА дома победил «Парму» со счётом 89:74.

Сегодня, 4 октября, «армейцы» стартуют в Евролиге на выезде матчем с «Валенсией», который начнётся в 22:00 мск.

