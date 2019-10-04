«Мне что, нельзя помыть задницу?» Игрок НБА резко ответил репортёру

Защитник «Майами Хит» Джимми Батлер в резкой форме ответил журналисту, который долго ожидал игрока у раздевалки, чтобы взять интервью. Видео инцидента опубликовали в «твиттере» NBA Central.
Батлер вышел из раздевалки, и журналист поинтересовался, почему его так долго не было.
«Я принимал чёртов душ. Мне что, уже нельзя помыть свою задницу?» — спросил баскетболист.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Ранее Батлер, перешедший в «Майами» в это межсезонье из «Филадельфии Сиксерс», ответственно отнёсся к первой тренировке в составе нового клуба, придя на неё в 3:30 утра, хотя начало занятия было запланировано на 10:00.
Первый матч в рамках предсезонной подготовки «Хит» сыграет 8 октября, когда соперником клуба станет «Сан-Антонио Спёрс».
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