Ватутин: Базаревичу не хватает ежедневной клубной занятости

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что тяжёлый календарь препятствует работе главного тренера сборной России Сергея Базаревича в клубах.

«В европейском баскетболе роль менеджера совершенно иная, нежели в США, у нас игроков подбирает главный тренер. Кроме того, реалии нашего баскетбола таковы, что для выбора 12 человек в сборную не нужен генменеджер, у нас нет изобилия кандидатов, приедут лучшие – будут шансы отобраться. Да и по организации в сборной, насколько я знаю, к РФБ претензий нет.

Мне кажется, Сергею Базаревичу не хватает ежедневной клубной занятости. Здесь снова мешают правила ФИБА: если при глубоком составе клуба, при 14-15 игроках в заявке, можно отпустить двух-трёх на отборочные матчи во время «окон», то терять главного тренера никакой клуб не захочет. Любой тренер здесь заложник ситуации, и это не его вина, а беда», — цитируют «Известия» Ватутина.