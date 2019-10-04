Хвостов может сыграть в первом матче «Зенита» в Евролиге

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о процессе восстановления разыгрывающего питерцев Дмитрия Хвостова после травмы колена. По словам Церковного, Хвостов может выйти на паркет в первом матче «Зенита» в Евролиге. Сегодня, 4 октября, «Зенит» в гостях сыграет с Альбой.

«Восстановление идет по плану, как мы ожидали при подписании контракта, и даже несколько быстрее. Дмитрий тренируется в общей группе, дальше решение за тренерами», – цитируют Церковного «Известия».

Хвостов не выходил на площадку с начала апреля 2019 года. Тогда у него был диагностирован разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска. В межсезонье Хвостов сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит». Из-за травмы он пропустил чемпионат мира.