Хвостов может сыграть в первом матче «Зенита» в Евролиге
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о процессе восстановления разыгрывающего питерцев Дмитрия Хвостова после травмы колена. По словам Церковного, Хвостов может выйти на паркет в первом матче «Зенита» в Евролиге. Сегодня, 4 октября, «Зенит» в гостях сыграет с Альбой.
«Восстановление идет по плану, как мы ожидали при подписании контракта, и даже несколько быстрее. Дмитрий тренируется в общей группе, дальше решение за тренерами», – цитируют Церковного «Известия».
Хвостов не выходил на площадку с начала апреля 2019 года. Тогда у него был диагностирован разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска. В межсезонье Хвостов сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит». Из-за травмы он пропустил чемпионат мира.
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