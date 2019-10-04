Правительство одобрило подачу заявки на проведение женского ЧМ в Екатеринбурге
Сегодня, 4 октября, состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. На заседании была одобрена идея подачи заявки на проведение женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года в России, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Предлагается провести этот турнир в Екатеринбурге. Страна — хозяйка турнира будет определена в марте 2020 года на заседании центрального бюро ФИБА.
Россия ещё никогда не принимала чемпионаты мира по баскетболу.
На пост главного тренера женской сборной России претендуют пять-шесть кандидатов
- 4 октября 2019
-
20:33
-
19:19
-
18:20
-
17:43
-
16:10
-
14:52
-
13:43
-
12:50
-
11:50
-
10:46
-
09:15
-
00:40
-
00:13
- 3 октября 2019
-
22:55
-
22:02
-
20:45
-
19:49
-
18:29
-
17:45
-
16:20
-
15:48
-
14:03
-
12:31
-
11:47
-
10:48
-
09:29
-
00:50
- 2 октября 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:29
-
21:00
-
19:20
-
19:20
-
17:43
-
16:35
Партнерский контент