Правительство одобрило подачу заявки на проведение женского ЧМ в Екатеринбурге

Сегодня, 4 октября, состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. На заседании была одобрена идея подачи заявки на проведение женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года в России, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Предлагается провести этот турнир в Екатеринбурге. Страна — хозяйка турнира будет определена в марте 2020 года на заседании центрального бюро ФИБА.

Россия ещё никогда не принимала чемпионаты мира по баскетболу.