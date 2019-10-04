«Зенит» потерпел крупное поражение от «Альбы» в дебютном матче в Евролиге

Питерский «Зенит» стартовал в регулярном чемпионате Евролиги с крупного поражения. В первом туре «Зенит» проиграл в гостях немецкой «Альбе» со счётом 65:85.

Гости так и не сумели ничего противопоставить «Альбе». К большому перерыву хозяева вели с преимуществом в 13 очков. В дальнейшем отрыв немецкого клуба лишь увеличился.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Альбы» Ландри Нноко, набравший 16 очков. Форвард питерцев Томас Уильям набрал 14 очков

Для «Зенита» этот матч стал дебютным в Евролиге. Питерский клуб не смог в минувшем сезоне пробиться в финал Единой лиги ВТБ, но получил «уайлд-кард» от организаторов. В следующем туре «Зенит» будет принимать «Барселону», этот матч состоится 11 октября.