Д'Антони первым в НБА попросил воспользоваться баскетбольным аналогом VAR

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации воспользовался возможностью запросить у судей отсмотреть видеоповтор эпизода при принятии решения, сообщает ESPN. Ситуация произошла во время предсезонного матча на Гавайях с «Лос-Анджелес Клипперс».
Д'Антони запросил видеоповтор во второй четверти, когда судьи зафиксировали фол в нападении у Джеймса Хардена.
С нового сезона у тренеров появилась возможность один раз за игру запросить просмотр видеоповтора эпизода. Запрос можно сделать по зафиксированным фолам, правилу голтендинг и моментам с вылетом мяча за пределы площадки.
НБА. Предсезонные матчи. 3 октября
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 96:109 (22:31, 18:26, 25:32, 31:20)
Следующий матч «Хьюстон» сыграет 8 октября с «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» 10 октября сразятся с «Денвер Наггетс».
- 5 октября 2019
-
12:06
-
10:51
-
00:29
- 4 октября 2019
-
23:59
-
23:43
-
22:40
-
22:30
-
21:23
-
20:33
-
19:19
-
18:20
-
17:43
-
16:10
-
14:52
-
13:43
-
12:50
-
11:50
-
10:46
-
09:15
-
00:40
-
00:13
- 3 октября 2019
-
22:55
-
22:02
-
20:45
-
19:49
-
18:29
-
17:45
-
16:20
-
15:48
-
14:03
-
12:31
-
11:47
-
10:48
-
09:29
-
00:50