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Д'Антони первым в НБА попросил воспользоваться баскетбольным аналогом VAR

Д'Антони первым в НБА попросил воспользоваться баскетбольным аналогом VAR
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации воспользовался возможностью запросить у судей отсмотреть видеоповтор эпизода при принятии решения, сообщает ESPN. Ситуация произошла во время предсезонного матча на Гавайях с «Лос-Анджелес Клипперс».

Д'Антони запросил видеоповтор во второй четверти, когда судьи зафиксировали фол в нападении у Джеймса Хардена.

С нового сезона у тренеров появилась возможность один раз за игру запросить просмотр видеоповтора эпизода. Запрос можно сделать по зафиксированным фолам, правилу голтендинг и моментам с вылетом мяча за пределы площадки.

НБА. Предсезонные матчи. 3 октября
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 96:109 (22:31, 18:26, 25:32, 31:20)

Следующий матч «Хьюстон» сыграет 8 октября с «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» 10 октября сразятся с «Денвер Наггетс».

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