Карри: надеюсь, что смогу отыграть ещё шесть сезонов
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что надеется провести в Национальной баскетбольной ассоциации ещё шесть сезонов. По словам Карри, он думает и о жизни после завершения карьеры.
«Выступления в Национальной баскетбольной ассоциации — это короткий период жизни. Я здесь с тех пор, как мне исполнился 21 год. Надеюсь, что смогу отыграть ещё шесть сезонов.
Так что думаю и о том, что будет происходить в жизни и после этого. Надеюсь, смогу заложить основу для успеха в дальнейшей жизни, жизни после НБА. Сейчас наслаждаюсь игрой в Национальной баскетбольной ассоциации. Мне повезло, что попал в замечательный коллектив», — цитирует Стефена Карри NBC.
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