Плаза — о травмах в «Зените»: возможно, придётся играть моим ассистентам

Главный тренер питерского «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных в команде.



«Как вы видите, я ничего не сказал об Айоне или даже об Андрее Зубкове. У Айона сломан нос, а у Зубкова травма ноги. Но я не использовал это в качестве оправдания. Если бы вы не спросили меня, я бы ничего не сказал, потому что мы проиграли, сыграв хуже, а не из-за этих травм. Посмотрим, что завтра скажут врачи об Айоне и Зубкове. Конечно, нам будет трудно в ближайшее время.



Мы играем против легких команд, таких как ЦСКА в следующее воскресенье и «Барселона» в следующий четверг. Посмотрим, может, моим помощникам придется поиграть несколько минут. Это жизнь, я не хочу жаловаться на травмы — эти ситуации затрагивают большинство команд. Конечно, для нас, как для новой команды в этом турнире — эта ситуация еще тяжелее», — приводит слова Жоана Плазы Eurohoops.