«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в отдел «Баскетбол»
«Чемпионату» требуются журналисты (корреспонденты и авторы статей) в отдел «Баскетбол».
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в баскетбольном мире.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru.
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