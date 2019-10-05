Дабл-даблы Дэккера и О'Брайанта помогли «Локо» победить «Цмоки-Минск»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команды начали матч в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались краснодарцы — они повели в счёте по итогам первого игрового отрезка с минимальным преимуществом. После перерыва ситуация на паркете не изменилась — команды показывали равный баскетбол, в котором чуть сильнее были гости, которые довели преимущество до трёх очков.



После большого перерыва «Локомотив» продолжил ненамного превосходить оппонентов, сумев выиграть и третью, и четвёртую четверть с небольшим преимуществом. Итоговый счёт встречи — 88:80 (25:24, 24:22, 19:15, 20:19) в пользу краснодарской команды.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 17 очков. По дабл-даблу на своё счёт записали Сэм Деккер, набравший 15 очков и совершивший 11 подборов и Джонни О'Брайант, на счету которого 15 очков и 10 подборов. В составе хозяев отличился Бранко Миркович, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 21 очко и 9 передач.