36 очков Моултри не спасли «Парму» от поражения в матче с «Нижним Новгородом»
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной матч. «Нижний Новгород» на своей площадке нанёс поражение «Парме», встреча завершилась со счётом 105:99.
После удачной первой четверти, которую «Нижний Новгород» выиграл с преимуществом в 5 очков, «Парме» удалось переломить ход встречи. В итоге к перерыву уже вели гости, но третью и четвёртую четверти они проиграли.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Арнетт Моултри, набравший 36 очков. В составе «Нижнего Новгорода» 27 очков набрал Чавон Льюис.
Для «Пармы» это поражение стало уже вторым в сезоне, ранее клуб уступил ЦСКА. «Нижний Новгород» провёл свой первый матч в новом сезоне.
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