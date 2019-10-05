Куртинайтис: «Енисей» стремится доказать большим командам, что хочет их победить
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«После матча Евролиги для нас главное — принять темп, в который играет «Енисей», их агрессию, а также выложиться на площадке.
Красноярцы всегда хотят доказать большим командам, что хотят их победить, что они и показали против ЦСКА. Именно этот аспект выходит на первый план, и в данный момент я больше думаю не о сопернике, а о нас.
Мы готовы и знаем, чего ожидать от этого матча, пусть у нас есть потери в лице разыгрывающих. С другой стороны, очень хорошо играет Слава Зайцев, также с каждым днём лучше выглядит Алексей Швед. Мы ко всем матчам относимся предельно серьёзно и ответственно», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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