Баркли: однажды Бёрд разозлился, потому что против него поставили белого парня

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли рассказал, как однажды легендарный форвард «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд разозлился во время одного из матчей. Причиной недовольства Бёрда стало то, что его опекал белый игрок.

«Был однажды случай. Бёрд ходил по площадке и что-то ворчал. Я спросил его, чем он недоволен. Он сказал: «Вы проявили ко мне неуважение. Вы поставили против меня белого парня». Я уже не помню, кто там его опекал, но до конца матча мне было безумно смешно», — приводятся слова Баркли на Reddit.

Бёрд является трёхкратным чемпионом НБА, он трижды признавался MVP турнира и дважды — MVP финального матча. Кроме того, он 10 раз участвовал в «Матче всех звёзд НБА».