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Ирвинг дебютирует за «Нетс» в игре с «Лейкерс» в Китае

Ирвинг дебютирует за «Нетс» в игре с «Лейкерс» в Китае
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Кайри Ирвинг дебютирует за «Бруклин Нетс» в предсезонной игре с «Лос- Анджелес Лейкерс», сообщает обозреватель Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».

«Нетс» проведёт встречи с «Лейкерс» в Китае 10 и 12 октября. Ирвинг примет участие в обеих играх, несмотря на перелом лицевой кости, из-за которого он вынужден носить защитную маску.

В регулярном чемпионате-2018/19 Ирвинг выступал в составе «Бостон Селтикс» и принял участие в 67 встречах, набирая 23,8 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 6,9 передачи. В плей-офф его статистика составляла 21,3 очка, 4,4 подбора и 7,0 передачи.

Летом 2017 года Ирвинг покинул «Кливленд Кавальерс» из-за желания стать лидером одного из коллективов НБА и выйти из тени Леброна Джеймса. После ухода из «Бостон Селтикс» Ирвинг заявил, что не сумел стать лидером команды.

Ирвинг будет играть в защитной маске в первых матчах нового сезона НБА
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