Дэвис совершил 5 данков в своей первой четверти за «Лейкерс»

Тяжелый форвард Энтони Дэвис дебютировал за «Лейкерс» в предсезонном матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 123:101 в пользу «Лос-Анджелеса».



В своей первой четверти за «Лейкерс» Дэвис исполнил пять данков. Форвард завершил предсезонный матч с 22 очками и 10 подборами.

Видео доступно на официальной странице «Лейкерс» в «твиттере».



Форвард стал игроком «Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лос-Анджелес» получил Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.



Ранее Дэвис заявил, что хочет принять участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.