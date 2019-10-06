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Дэвис совершил 5 данков в своей первой четверти за «Лейкерс»

Дэвис совершил 5 данков в своей первой четверти за «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Тяжелый форвард Энтони Дэвис дебютировал за «Лейкерс» в предсезонном матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 123:101 в пользу «Лос-Анджелеса».

В своей первой четверти за «Лейкерс» Дэвис исполнил пять данков. Форвард завершил предсезонный матч с 22 очками и 10 подборами.

Видео доступно на официальной странице «Лейкерс» в «твиттере».

Форвард стал игроком «Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лос-Анджелес» получил Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.

Ранее Дэвис заявил, что хочет принять участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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