Мэджик Джонсон: Леброн будет близок, чтобы набирать в среднем трипл-дабл

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал предсезонный матч «Лос-Анджелеса» с «Голден Стэйт Уорриорз» (123:101). По его мнению, лидер команды Леброн Джеймс, продемонстрировал очень хорошую форму.



«Думаю, Леброн в этом сезоне будет близок, чтобы набирать в среднем трипл-дабл. Его передача была на высшем уровне, а Энтони Дэвис доминировал в первой четверти», – написал Джонсон в «твиттере».



В новом сезоне «Лейкерс» планируют использовать Леброна на позиции разыгрывающего защитника. Во встрече с «Уорриорз» Джеймс совершил 8 передач за 18 минут.



Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.



По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.