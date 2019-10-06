«Чикаго Буллз» представил обновленную версию чёрной формы 90-х годов
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» представил обновленную версию формы чёрного цвета с тонкими полосками, в которой игроки выступали в 90-х годах прошлого века.
Видео доступно на странице «Чикаго Буллз» в «твиттере».
«Быки» будут использовать эту форму в специальные дни — Statement Edition Nights. Первый из них намечен на 22 ноября. Игроки «Чикаго» наденут форму в домашнем матче с «Майами».
Также форма будет использоваться 6 декабря во встрече с «Голден Стэйт Уорриорз», 10 января — с «Индианой Пэйсерс», 22 февраля — с «Финикс Санз», 6 марта — с «Индианой» и 11 апреля с «Бруклин Нетс».
В сезоне-2018/19 баскетболисты «Чикаго» заняли 13-е место в регулярном чемпионате и не смогли выйти в плей-офф.
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