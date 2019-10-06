22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Подмосковные «Химки» обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 6 октября в Красноярске и завершилась победой гостей со счетом 106:86.
Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед. В его активе 22 очка и 9 передач. По 18 очков подмосковной команде принесли форварды Джереми Эванс и Энтони Гилл. У «Енисея» лучше других на площадке отработал центровой Дастин Хог, в его активе 22 очка. Кроме того, он совершил 11 подборов, оформив дабл-дабл.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
86 : 106
Химки
Химки, Россия
Енисей: Хог - 22, Зубчич - 16, Моррис - 15, Захаров - 11, Берри - 10, Гудумак - 6, Грин - 2, Комиссаров - 2, Викторов - 2, Каныгин, Попов, Ребич
Химки: Швед - 22, Гилл - 18, Эванс - 18, Йеребко - 13, Зайцев - 10, Тимма - 9, Букер - 8, Барашков - 6, Десятников - 2, Вяльцев, Моня
«Химки», выиграв три стартовых матча, возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Енисея» (7) имеет в активе одну победу.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Енисей» — «Химки» — 86:106 (26:29, 20:26, 17:23, 23:28)
- 6 октября 2019
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