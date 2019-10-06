22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» обыграли «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 6 октября в Красноярске и завершилась победой гостей со счетом 106:86.



Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед. В его активе 22 очка и 9 передач. По 18 очков подмосковной команде принесли форварды Джереми Эванс и Энтони Гилл. У «Енисея» лучше других на площадке отработал центровой Дастин Хог, в его активе 22 очка. Кроме того, он совершил 11 подборов, оформив дабл-дабл.

«Химки», выиграв три стартовых матча, возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Енисея» (7) имеет в активе одну победу.



Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат



«Енисей» — «Химки» — 86:106 (26:29, 20:26, 17:23, 23:28)