Вогел: Дэвис — просто монстр

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел поделился впечталениями от дебюта Энтони Дэвиса в предсезонном матче в составе команды.
«Он просто монстр. Соперникам будет крайне тяжело удержать его, учитывая то, какие игроки окружают его в команде. Я с нетерпением жду возможности увидеть его в новом сезоне, и болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс», уверен, тоже», — приводит слова Фрэнка Вогела Bleacher Report.
В своей первой четверти за «Лейкерс» Дэвис исполнил пять данков. Форвард завершил предсезонный матч с 22 очками и 10 подборами.
Форвард стал игроком «Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лос-Анджелес» получил Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.
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