Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Вогел: Дэвис — просто монстр

Вогел: Дэвис — просто монстр
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел поделился впечталениями от дебюта Энтони Дэвиса в предсезонном матче в составе команды.

«Он просто монстр. Соперникам будет крайне тяжело удержать его, учитывая то, какие игроки окружают его в команде. Я с нетерпением жду возможности увидеть его в новом сезоне, и болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс», уверен, тоже», — приводит слова Фрэнка Вогела Bleacher Report.

В своей первой четверти за «Лейкерс» Дэвис исполнил пять данков. Форвард завершил предсезонный матч с 22 очками и 10 подборами.

Форвард стал игроком «Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лос-Анджелес» получил Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019