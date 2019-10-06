УНИКС победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ благодаря 21 очку Макколлума

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы с первой четверти захватили преимущество, поведя в счёте с разницей в восемь очков к первому перерыву. Во второй десятиминутке УНИКС сохранил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в два очка. К большому перерыву счёт на табло был 37:27.



В третьей четверти «Астане» удалось выравнять ситуацию на площадке, выиграв десятиминутку с минимальным преимуществом, а заключительный игровой отрезок закончился ничейным исходом, однако это не помогло отквитать очковый дефицит, возникший в первой половине игры. Итоговый счёт встречи — 81:72 (21:13, 16:14, 20:21, 24:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. В составе гостей дабл-дабл оформил Душан Ристич, на счету которого 20 очков и 11 подборов.