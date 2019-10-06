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УНИКС победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ благодаря 21 очку Макколлума

УНИКС победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ благодаря 21 очку Макколлума
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы с первой четверти захватили преимущество, поведя в счёте с разницей в восемь очков к первому перерыву. Во второй десятиминутке УНИКС сохранил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в два очка. К большому перерыву счёт на табло был 37:27.

В третьей четверти «Астане» удалось выравнять ситуацию на площадке, выиграв десятиминутку с минимальным преимуществом, а заключительный игровой отрезок закончился ничейным исходом, однако это не помогло отквитать очковый дефицит, возникший в первой половине игры. Итоговый счёт встречи — 81:72 (21:13, 16:14, 20:21, 24:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. В составе гостей дабл-дабл оформил Душан Ристич, на счету которого 20 очков и 11 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
81 : 72
Астана
Нур-Султан, Казахстан
УНИКС: Макколум - 21, Смит - 19, Колесников - 9, Паульссон - 7, Морган - 6, Тайус - 6, Сергеев - 5, Манцарис - 5, Клименко - 3, Лиходей, Узинский, Кощеев
Астана: Ристич - 20, Хилл - 17, Кларк - 12, Жигулин - 4, Пан - 2, Бажин, Щербак, Мурзагалиев, Майдекин, Гаврилов, Марчук
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