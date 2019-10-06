Куртинайтис: в матче с «Енисеем» была задача дать игровое время Шведу и Гиллу
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победный для своих подопечных матч с красноярским «Енисеем». По его словам, основной задачей на игру было дать игровое время восстановившимся после травм Энтони Гиллу и Алексею Шведу.
«В целом мы довольны сегодняшним результатом. Я рад, что игра сложилась для нас неплохо. Даже несмотря на то что мы пропустили 86 очков. Сегодня была задача дать побольше игрового времени Шведу и Гиллу, которые пропустили большой отрезок из-за травм», — приводит слова Римаса Куртинайтиса.
Алексей Швед в матче с красноярцами остановился в шаге от дабл-дабла, набрав 22 очка и совершив 9 подборов, а Энтони Гилл собрал урожай из 18 очков и 6 подборов.
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