Яо Мин «забанил» «Рокетс» в Китае из-за поддержки демонстраций в Гонконге

Китайская баскетбольная ассоциация прекратила сотрудничество с «Хьюстон Рокетс» после того, как генеральный менеджер команды Дерил Мори выступил в поддержку протестующих продемократов в Гонконге, сообщает Herald Extra.



В воскресенье Китайская баскетбольная ассоциация опубликовала заявление, в котором отметила, что Мори сделал неуместные замечания относительно Гонконга и выразил сильную оппозицию.



Это подчёркивает чрезвычайную чувствительность Пекина к иностранному отношению к продолжающимся протестам на полуавтономной территории, которые в последнее время усилились. Китай обвиняет другие страны в поощрении демонстраций.



При этом ранее клуб официально заявил, что Дерил Мори говорил от своего лица, а не от лица организации.

Примечательно, что у «Хьюстон Рокетс» были довольно тесные отношения с Китаем, поскольку именно в составе их команды выступал самый известный китайский баскетболист Яо Мин. Мин является президентом Китайской баскетбольной ассоциации.