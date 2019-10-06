Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса»
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера греческого «Олимпиакоса», сообщает Eurohoops. В первом туре Евролиги «Олимпиакос» уступил «Виллербану» со счётом 63:82.
О причинах такого решения Дэвида Блатта пока не сообщается, как и о том, кто выступил инициатором расторжения соглашения.
В августе 2018 года у 60-летнего специалиста диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к своей болезни.
Блатт возглавлял национальную команду России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.
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