Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса»

Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса»
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера греческого «Олимпиакоса», сообщает Eurohoops. В первом туре Евролиги «Олимпиакос» уступил «Виллербану» со счётом 63:82.

О причинах такого решения Дэвида Блатта пока не сообщается, как и о том, кто выступил инициатором расторжения соглашения.

В августе 2018 года у 60-летнего специалиста диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о своей болезни и пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к своей болезни.

Блатт возглавлял национальную команду России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019