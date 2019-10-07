«Бостон» вырвал победу у «Шарлотт» в предсезонном матче НБА, отыгравшись с «-17»

«Бостон Селтикс» одержали победу в матче с «Шарлотт Хорнетс» в рамках предсезонной подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» проиграл первые две четверти, и на большой перерыв команды ушли при счёте 63:58 в пользу «Шарлотт».

В ходе третьей четверти отрыв «Шарлотт» в какой-то момент вырос до 17 очков, однако «Бостон» нашёл в себе силы отыграться. Окончательный счёт матча — 107:106 в пользу «Селтикс».

Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тэйтум из «Бостона», на счету которого 20 очков, 4 подбора и 1 передача.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Бостон» сыграет 11 октября, когда его соперником станет «Орландо Мэджик». «Шарлотт» сыграет с «Майами Хит» 9 октября.

НБА. Предсезонные матчи

«Бостон» — «Шарлотт» — 107:106 (27:29, 31:34, 20:16, 29:27).

