«Бостон» вырвал победу у «Шарлотт» в предсезонном матче НБА, отыгравшись с «-17»

«Бостон Селтикс» одержали победу в матче с «Шарлотт Хорнетс» в рамках предсезонной подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» проиграл первые две четверти, и на большой перерыв команды ушли при счёте 63:58 в пользу «Шарлотт».
В ходе третьей четверти отрыв «Шарлотт» в какой-то момент вырос до 17 очков, однако «Бостон» нашёл в себе силы отыграться. Окончательный счёт матча — 107:106 в пользу «Селтикс».
Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тэйтум из «Бостона», на счету которого 20 очков, 4 подбора и 1 передача.
Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Бостон» сыграет 11 октября, когда его соперником станет «Орландо Мэджик». «Шарлотт» сыграет с «Майами Хит» 9 октября.
НБА. Предсезонные матчи
«Бостон» — «Шарлотт» — 107:106 (27:29, 31:34, 20:16, 29:27).
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