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Тренер-чемпион: буду рад видеть «Химки» в «Финале четырёх» Евролиги

Тренер-чемпион: буду рад видеть «Химки» в «Финале четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер сборной Испании по баскетболу, действующий чемпион мира итальянский специалист Серджо Скариоло полагает, что «Химки» обладают потенциалом, достаточным для выхода в полуфинал «Евролиги». Скариоло тренировал «Химки» с 2008 по 2010 год.

В первом матче Евролиги «Химки» нанесли поражение «Маккаби» (Тель-Авив) со счётом 89:83.

«Химки» собрали очень сильную, конкурентоспособную команду. Я видел их матч с «Маккаби», и мне понравилось движение и атакующая мощь химчан. Буду рад видеть их в четвёрке сильнейших команд Европы.

У них есть потенциал. Ведь их тренирует очень опытный специалист Римас Куртинайтис, а Алексей Швед получил в помощники очень и очень сильных партнёров. Я всегда рад слышать, что у моего бывшего клуба всё идёт хорошо», — цитируют Скариоло «Известия».

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