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Скариоло отказался отвечать на вопрос о выступлении России на ЧМ по баскетболу

Скариоло отказался отвечать на вопрос о выступлении России на ЧМ по баскетболу
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной Испании по баскетболу, действующий чемпион мира итальянский специалист Серджо Скариоло ушёл от ответа на вопрос, могла ли сборная России добиться большего, чем выход во второй групповой этап ЧМ. Испания сыграла товарищеский матч с Россией незадолго до начала турнира, и подопечные Сергея Базаревича оказались сильнее, победив со счётом 74:55.

Скариоло спросили, могла ли добиться большего сборная России, которая из-за травм лишилась Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина и Тимофея Мозгова.

«Мы сыграли товарищеский матч незадолго до старта турнира, и россияне нас разгромили. У нас ещё была акклиматизация, но это не принижает заслуги вашей команды.

А могли ли вы выступить лучше? Я оставляю этот ответ журналистам и экспертам. Мне не совсем правильно говорить об этом, учитывая, что я многого не знаю», — приводят слова Скариоло «Известия».

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