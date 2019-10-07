Лоури договорился о продлении контракта с «Торонто» на $ 31 млн

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури договорился с командой о продлении контракта ещё на один сезон, за который баскетболист получит $ 31 млн, сообщает ESPN.

Изначально контракт Лоури был рассчитан до окончания сезона-2019/20. За предстоящий сезон баскетболист заработает $ 33,3 млн.

Лоури, которого на драфте НБА 2006 года под 24-м номером выбрали «Мемфис Гриззлиз», выступал за эту команду до 2009 года, после чего перешёл в «Хьюстон Рокетс». Летом 2012 года он перешёл в «Торонто», в составе которого в минувшем сезоне стал чемпионом. «Рэпторс» выиграли финальную серию у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Торонто» сыграет завтра, 8 октября, когда его соперником станет «Хьюстон».