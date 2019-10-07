В «Зените» назвали сроки восстановления Зубкова и Айона

В баскетбольном клубе «Зенит» рассказали, когда стоит ожидать возвращения в строй Андрея Зубкова и Густаво Айона, получивших травмы в матче Евролиги с «Альбой».

«Сломанный нос Густаво Айона вывел его из строя на одну-две недели. Сейчас он ожидает, пока ему приготовят лицевую маску.

Андрей Зубков прошёл три медицинских теста в Германии и России и ожидает сейчас результатов. Он выбыл на несколько месяцев. Будем держать вас в курсе событий.

Парни, выздоравливайте!» — сказано в сообщении в официальном «твиттере» «Зенита».

В матче Евролиги, состоявшемся 4 октября, «Зенит» на выезде проиграл Альбе со счётом 65:85. Следующий матч на турнире санкт-петербургский клуб сыграет дома 11 октября, когда его соперником станет «Барселона».

Сегодня, 7 октября, «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.