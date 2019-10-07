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Баркли объяснил, в чём Уэстбрук лучше Джордана

Баркли объяснил, в чём Уэстбрук лучше Джордана
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли рассказал, в чём, по его мнению, Расселл Уэстбрук, выступающий за «Хьюстон Рокетс», превосходит шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которого шесть раз признавали самым ценным игроком финала.

«Это не тот парень, с которым хочется сразиться. Настоящий мужик. Я много лет в НБА, многое повидал, но не видел другого такого парня, который выкладывался бы на все сто в каждом матче.

Даже Джордан не играл с такой же отдачей в каждом матче, как это делает Уэстбрук, притом что он величайший баскетболист в истории. Это достойно уважения», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

До сезона-2019/20 Уэстбрук выступал за клуб «Оклахома-Сити Тандер», который задрафтовал его в 2008 году под четвёртым номером.

«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков
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