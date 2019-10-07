В Китае отменили выставочный матч фарм-команды «Хьюстона»

Китайская баскетбольная ассоциация отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстона» и «Далласа» — «Рио-Гранде» и «Техаса», сообщает The Athletic. Матч должен был состояться в октябре в Китае.
Ранее стало известно, что Китайская баскетбольная ассоциация прекратила сотрудничество с «Хьюстон Рокетс» после того, как генеральный менеджер команды Дерил Мори выступил в поддержку протестующих продемократов в Гонконге. В КБА назвали замечания Мори неуместными. Мори написал в твиттер-аккаунте: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Позже его твит был удалён.
Ранее клуб официально заявил, что Дерил Мори говорил от своего лица, а не от лица организации.
Президентом Китайской баскетбольной ассоциации является Яо Мин, который во время игровой карьеры выступал в составе «Хьюстон Рокетс».
- 7 октября 2019
-
20:01
-
19:00
-
17:49
-
16:08
-
14:47
-
14:37
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
11:20
-
10:51
-
09:33
-
00:40
- 6 октября 2019
-
22:44
-
21:53
-
20:48
-
19:53
-
17:59
-
17:56
-
16:11
-
15:18
-
13:23
-
11:58
-
11:04
-
09:49
-
09:05
-
00:38
-
00:30
- 5 октября 2019
-
23:19
-
21:32
-
20:22
-
19:07
-
16:52
-
16:00
-
14:53