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В Китае отменили выставочный матч фарм-команды «Хьюстона»

В Китае отменили выставочный матч фарм-команды «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Китайская баскетбольная ассоциация отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстона» и «Далласа» — «Рио-Гранде» и «Техаса», сообщает The Athletic. Матч должен был состояться в октябре в Китае.

Ранее стало известно, что Китайская баскетбольная ассоциация прекратила сотрудничество с «Хьюстон Рокетс» после того, как генеральный менеджер команды Дерил Мори выступил в поддержку протестующих продемократов в Гонконге. В КБА назвали замечания Мори неуместными. Мори написал в твиттер-аккаунте: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Позже его твит был удалён.

Ранее клуб официально заявил, что Дерил Мори говорил от своего лица, а не от лица организации.

Президентом Китайской баскетбольной ассоциации является Яо Мин, который во время игровой карьеры выступал в составе «Хьюстон Рокетс».

Яо Мин «забанил» «Рокетс» в Китае из-за поддержки демонстраций в Гонконге
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