Тренерский совет рекомендовал Ковалёва на пост главного тренера женской сборной

Сегодня в Доме баскетбола состоялось заседание тренерского совета Российской федерации баскетбола по женским командам, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Главной темой заседания стала кандидатура главного тренера женской национальной сборной России. По его итогам тренерский совет рекомендовал на должность главного тренера женской сборной России Александра Ковалёва.



«У нас были три кандидата на пост главного тренера женской сборной — Дмитрий Донсков, Александр Ковалёв и Элен Шакирова. Это в целом равные, опытные специалисты. И мнения членов тренерского совета разделились. Более того, они даже менялись в ходе выступления кандидатов. Сделать выбор было непросто. Но в конце концов мы решили рекомендовать Исполкому РФБ Александра Ковалёва», — подчеркнула председатель женского тренерского совета РФБ Татьяна Карамышева.