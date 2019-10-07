Понкрашов: в «Зените» каждый может заменить каждого

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, который закончился победой санкт-петербургской команды.
«У нас такой плотный график, что не успеваешь очухаться. Вот в Зелёне Гуре победили, а дальше такой график, что два дня — и проиграли без вариантов «Альбе». Да, безусловно, я рад победе в Москве, но мы понимаем, что у нас уже 11 октября Евролига. И приедет не кто-нибудь, а «Барселона». И «Барселона» вообще впервые приедет в Петербург, не знаю, за сколько там лет. У нас есть несколько игроков на каждую позицию. И тем мы и сильны, что каждый может заменить каждого. В другом матче кто-то ещё заменит. Для нас главное — победа в каждом матче и стать в конце сезона лучше, чем мы были в начале.
А, мой первый бросок? Мастишка, ты чувствуешь? На самом деле на шального попал, понятно… Но это неважно. Три очка есть три очка. Серёга Быков меня подколол и сказал: «Много бросай, и последний бросок забей от щита». А я забил первый и на него посмотрел… А он заржал. А я следом второго посадил. Но у нас с ним отличные отношения, периодически друг друга подкалываем. Конечно, я не могу носить такие красивые костюмы, как он. У меня есть костюмчик, он будет чуть позже использован», — передаёт слова Понкрашова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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