Кириленко: есть пять равных команд, и ЦСКА там далеко не первый!

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от встречи ЦСКА и «Зенита», который закончился победой санкт-петербургской команды.



«Мне вообще везёт на огненные матчи. Я вчера был на «Спарте» (Видное. — Прим. ред.) против Курска, там было три овертайма. Там фантастическая статистика, но 18 подборов игроки набирали. Что сегодня мне понравилось, так это высокого уровня игра. Не было такого, что какой-то провал и одна команда ведёт с разницей 10-15 очков. Играли ровно, очко в очко, каждая команда брала 3–4 очка, не больше. И что мне понравилось, что Понкрашов, Воронов и Трушкин активно участвовали в игре. Очень радует, что наши игроки принимают непосредственное участие в игре. Никита Курбанов отлично сыграл, Воронцевич прямо суперконцовку выдал там, пару мячей прям забрал.



Мне кажется, что у болельщиков есть повод следить за сезоном, ведь есть пять очень ровных команд. Если раньше ЦСКА выделялся, то сейчас реально есть пять равных коллективов. ЦСКА я бы сейчас даже не поставил на первое место среди этих пяти», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.