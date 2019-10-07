Итудис объяснил поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит», они победили в равной борьбе, где преимущество могло склониться на сторону каждой из команд. Соперники были лучше в бросках, они попали 8 из 15 трехочковых в первой половине. И во второй они продолжали попадать, в том числе и со средней дистанции. С другой стороны, у нас получилась очень плохая третья четверть. Мы вообще плохо бросали, попали всего 59 процентов штрафных, во второй половине реализовали всего 4 из 16 двухочковых. Качество бросков и создало разницу сегодня», — приводит слова Итудиса пресс-служба команды.
Матч закончился победой питерцев со счётом 82:78 (22:27, 24:22, 20:13, 16:16).
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