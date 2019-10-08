Результаты предсезонных матчей НБА за 7 октября 2019 года

7 октября состоялись четыре матча в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Во всех встречах победили команды, игравшие на выезде.

«Нью-Йорк Никс» выиграл у «Вашингтон Уизардс». «Вашингтону» удалось полидировать лишь в первой четверти. Окончательный счёт — 104:99 в пользу «Нью-Йорка».

«Орландо Мэджик» оказался сильнее «Детройт Пистонс», выиграв все четверти. Окончательный счёт — 115:91 в пользу «Орландо».

«Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Атланту Хоукс». Проиграв первую четверть, «Нью-Орлеан» выиграл оставшиеся три десятиминутки. Окончательный счёт — 133:109 в пользу «Пеликанс».

«Милуоки Бакс» сломил сопротивление «Чикаго Буллз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») за 20 минут набрал 9 очков, собрал 10 подборов и отдал 3 передачи.

НБА. Предсезонные матчи

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 99:104 (16:27, 26:30, 29:26, 28:21)

«Детройт» — «Орландо» — 91:115 (23:29, 25:28, 23:27, 20:31)

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 109:133 (34:29, 27:46, 26:35, 22:23)

«Чикаго» — «Милуоки» — 112:122 (27:28, 33:35, 26:34, 26:25).

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