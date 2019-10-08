Приговор Домани по делу о хищениях в РФБ объявят 8 октября

Сегодня, 8 октября, Чертановский суд Москвы огласит приговор экс-баскетболисту сборной России и бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола Дмитрию Домани, которому вменяется хищение 44 млн рублей у организации, сообщает «Р-Спорт».
Следствие считает, что в 2014–2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 млн рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые фактически принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.
В рамках дела о хищении у РФБ 44 млн рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, её объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к её бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 млн рублей.
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