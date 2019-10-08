Кириленко рассказал о сложностях в выборе главного тренера женской сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что выбрать нового главного тренера для женской сборной России очень сложно. Сегодня, 8 октября, исполком РФБ утвердит нового главного тренера женской сборной.
Вчера, 7 октября, тренерский совет рекомендовал на пост Александра Ковалёва.
«Когда у тебя три достойных кандидата, достойных в равной степени, решение принять очень сложно. Дмитрий Донсков и Александр Ковалёв долгое время успешно работали с молодёжными сборными, Элен Шакиров провёл великолепный сезон с молодой командой и сейчас пробует себя в иностранном клубе.
Так что абсолютно равные шансы, очень сложный выбор, но двоим придётся отказать. Это неприятно, что двое в любом случае будут чувствовать себя неудобно», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».
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