Ковалёва назначили главным тренером женской сборной России по баскетболу

Исполком Российской федерации баскетбола утвердил кандидатуру Александра Ковалёва на посту главного тренера женской сборной страны, сообщает ТАСС.
Вчера, 7 октября, тренерский совет предложил назначить тренером женской сборной 50-летнего Ковалёва.
На чемпионате Европы, который завершился в июле, женская сборная России под руководством немца Олафа Ланге, возглавлявшего команду с 2017 года, заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил тогда, что контракт с немецким специалистом не будет продлён.
В 2017 году Ковалёв возглавлял женскую сборную России для игроков не старше 19 лет. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира. Также он возглавлял женские молодёжные команды России других возрастов.
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