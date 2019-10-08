В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита

Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА. Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА, также объявил о временной приостановке показа предсезонных матчей, сообщает CNBC.
Таким образом в Китае отреагировали на твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антикитайские протесты в Гонконге, но впоследствии удалил запись.
Комиссар НБА Адам Сильвер поддержал Мори, отметив, что каждый имеет право на своё мнение, однако в CCTV не согласились с этим.
«Мы решительно выступаем против заявления Сильвера о поддержке права Мори на свободу слова. Считаем, что любое выступление, которое бросает вызов национальному суверенитету и социальной стабильности, не имеет ничего общего со свободой слова», — сказано в заявлении CCTV.
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