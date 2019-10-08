«Торонто» победил «Хьюстон» в матче НБА в Японии, отыгравшись с «-17»

«Торонто Рэпторс» одержал победу во встрече с «Хьюстон Рокетс» в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Матч проходил в японском городе Сайтаме.
Первые две четверти остались за «Хьюстоном», и на большой перерыв команды ушли при счёте 85:73 в пользу «Рокетс». В ходе третьей четверти отрыв «Хьюстона» вырастал до 17 очков, но «Торонто» нашёл в себе силы отыграться и перевернул ход встречи. Окончательный счёт — 134:129 в пользу «Рэпторс».
Послезавтра, 10 октября, «Торонто» вновь сыграет с «Хьюстоном» в рамках предсезонной подготовки.
«Торонто» — действующий чемпион НБА. В финальной серии сезона-2018/19 «Рэпторс» победили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.
НБА. Предсезонный матч
«Торонто» — «Хьюстон» — 134:129 (40:44, 33:41, 26:21, 35:23).
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