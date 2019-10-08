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Авторы «Южного парка»: как и НБА, приветствуем китайских цензоров в наших домах

Авторы «Южного парка»: как и НБА, приветствуем китайских цензоров в наших домах
Баскетбол / НБА 0

Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун отреагировали на запрет своего шоу в Китае, не забыв упомянуть и НБА, у которых также вознили проблемы с Китаем.

«Как и НБА, мы рады приветствовать китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги гораздо больше, чем демократию и свободу. Си Цзиньпинь совсем не похож на Винни-Пуха. Смотрите 300-й эпизод в эту среду!

Да здравствует Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго будет обильным этой осенью. Мы помирились, Китай?» — приводит сообщение создателей мультсериала CNN.

2 октября китайские власти остались возмущены эпизодом «Южного парка» Band in China, который был посвящён цензуре на территории Китая.

Напомним, ранее Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса», фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре. Причиной этого стал твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.

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